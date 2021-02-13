ДТП во Владивостоке: трубы от лееров прошли сквозь автомобиль

Фото: dps__vl.

Жесткая авария произошла во Владивостоке. Автомобиль буквально «насадился» на леерное ограждение. Об этом сообщается в социальных сетях.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля. Автомобиль марки Toyota Aqua двигался в районе улицы Калинина, 275а. По неизвестным пока причинам водитель легковушки не справился с управлением, и машина вошла в неуправляемый занос, а после - вылетела на тротуар.

На пути у железного коня возникло леерное ограждение, которое то и остановило транспорт. Машина получила серьезные механические и кузовные повреждения. Неизвестно, с какой скоростью двигалась Toyota, однако удар был такой силы, что авто буквально «насадило» на леера, словно мясо на шампур.

Фото: dps__vl.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. В момент столкновения кроме водителя в иномарке находилась еще и женщина. По итогу пассажирка пострадала.

Сообщается, что госномер на автомобиле отсутствовал. Вполне вероятно, что машину совсем недавно только привезли из соседней Японии.

К слову, в обсуждениях в социальных сетях уже выдвинули свои предположения, что водитель серьезно превысил скоростной режим. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

Фото: dps__vl.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14