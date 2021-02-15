Следком сообщил детали убийства Халида Хугуева в исправительной колонии в Приморье

Расследование убийства Халида Хугуева продолжается. Фото: Евгений Гребенюк

Появились новые сведения об уголовном деле о смерти Халида Хугуева, отбывавшего 25-летний срок наказания в исправительной колонии под поселком Волчанец в Приморье.

О том, что Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту убийства организатора двух террористических актов в 90-х годах в Москве, «КП-Владивосток» уже сегодня сообщала. Теперь пресс-служба ведомства обнародовала некоторые детали произошедшего.

Как считает следствие, 13 января в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, во время которой 41-летний подозреваемый нанес удар в шею 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения осужденный скончался.

Сообщается, что причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается: проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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