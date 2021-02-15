В Приморье начали сокращать коечный фонд в COVID-госпиталях

Сократить коечный фонд в COVID-госпиталях Приморья решено в связи со стабилизацией эпидобстановки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинские учреждения Приморья, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, начинают возвращать к профильному формату работы.

Как сообщили представители министерства здравоохранения края, в регионе стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, идет снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Это привело к тому, что решено полностью сократить коечный фонд в COVID-госпитале на улице Черемуховой во Владивостоке. Кроме того, на 79 ковидных коек станет меньше в госпитале Находкинской городской больницы.

В этих медучреждениях сейчас проводится санобработка и начинается полноценная работа с нековидными пациентами.

«Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, будет сокращаться постепенно, с ежедневным мониторингом эпидемиологической обстановки. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях», — прокомментировали происходящее представители минздрава Приморья.

Сообщается, что в период второй волны пандемии COVID-19 в медучреждениях края было оборудовано более 2800 койко-мест. Сегодня 2114 мест сохраняются для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также пневмонией.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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