Начата резка металла для шестого российского супертраулера РРПК

На «Адмиралтейских верфях» (г. С.-Петербург) начата резка металла для шестого судна из серии супертраулеров для «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК).

«В этом году нам предстоит целый ряд важных событий. Первая пара супертраулеров будет передана компании, вторая – спущена на воду, кили пятого и шестого судов будут заложены на стапелях, - сказал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – Необходимость скорейшего завершения строительства и обновления флота сегодня очевидна как никогда. Компании, как и всей отрасли, важно получить дополнительные перерабатывающие мощности, чтобы заместить сырьевой экспорт продукцией глубокой переработки и диверсифицировать рынки сбыта».

Всего «Адмиралтейские верфи» построят для РРПК 10 супертраулеров в рамках реализации программы инвестиционных квот. Мощности новых судов рассчитаны на вылов 60 тысяч тонн рыбы в год и глубокую переработку до 100 % уловов. Ежегодно каждое судно сможет производить 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими, более 8 тысяч тонн прочей продукции, включая икру минтая и другие рыбные субпродукты, а также около 6 тысяч тонн высококачественной рыбной муки и жира из отходов основного производства.

На новых судах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Для экипажей создаются максимально комфортные условия труда и проживания на борту.

В декабре 2020 года РРПК получила первый супертраулер, построенный верфью Tersan (Турция). 10 судов на Адмиралтейских верфях строятся парами, с разрывом около года между закладками каждой пары. Передача первых двух судов запланирована на вторую половину 2021 года.