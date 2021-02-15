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Введен еще один режим повышенной готовности во Владивостоке: причина - непогода

Правила действуют для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за циклона

режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за циклона

Фото: vlc.ru

Режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за снегопада 15 февраля 2021 года. Новые правила предназначены для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление о введении режима подписал глава города Олег Гуменюк. Он вводится на период с 19:00 15 февраля по 18 февраля. Сам циклон будет проходить над Приморьем до 17 февраля.

В режим повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города, в том числе теплосети, водоканал, энергетики. На предприятиях созданы аварийные бригады.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Завтра, 16 февраля, в городе будут работать все детские сады и школы. Однако отсутствие ребенка на уроках не будет считаться прогулом.