Введен еще один режим повышенной готовности во Владивостоке: причина - непогода

режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за циклона Фото: vlc.ru

Режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за снегопада 15 февраля 2021 года. Новые правила предназначены для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление о введении режима подписал глава города Олег Гуменюк. Он вводится на период с 19:00 15 февраля по 18 февраля. Сам циклон будет проходить над Приморьем до 17 февраля.

В режим повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города, в том числе теплосети, водоканал, энергетики. На предприятиях созданы аварийные бригады.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Завтра, 16 февраля, в городе будут работать все детские сады и школы. Однако отсутствие ребенка на уроках не будет считаться прогулом.