Жителя Приморья судили за шкуру леопарда, которую он получил в подарок более 20 лет назад

Суд приговорил жителя Приморья, попытавшегося продать шкуру леопарда, к 250 часам обязательных работ. Скришот видео пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, пытавшемуся продать шкуру дальневосточного леопарда.

Установлено, что житель села Воздвиженка получил шкуру подвида дальневосточного леопарда Panthera pardus orientalis в подарок. Более 20 лет приморец хранил шкуру у себя дома, но в какой-то момент решил продать.

В августе 2019 года 53-летний владелец шкуры на своем личном автомобиле приехал на место встречи с потенциальным покупателем, продемонстрировал ему товар, после чего был задержан правоохранителями. Дело в том, что «покупатель» действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Судили гражданина по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)».

Суд назначил мужчине наказание — 250 часов обязательных работ. При определении наказания суд учел пожертвования, сделанные подсудимым Краевому психоневрологическому дому ребенка, а также оказание помощи зоопарку «Садгород».

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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