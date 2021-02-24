Ружье с глушителем готовил для браконьерства на «Земле леопарда» житель Приморья

Модифицированное ружье "Сайга" с глушителем нашла полиция у жителя Приморья, подозреваемого в браконьерстве Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Полиция во время обыска изъяла у подозреваемого в браконьерстве на территории национального парка «Земля леопарда» жителя Приморья необычное оружие — модифицированное ружье "Сайга" с глушителем.

Личность охотника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных государственными инспекторами нацпарка. Патрули не раз замечали, что мужчина пытается незаконно охотиться с автомобильной трассы, пересекающей территорию заповедника. Инспекторы установили наблюдение за передвижениями и действиями подозреваемого у границ нацпарка.

Данные оперативных наблюдений были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Обыск в жилище мужчины подтвердил, что у подозреваемого имеется незарегистрированное оружие. Ружье с глушителем позволяет убивать животных без лишнего шума.

— Не все браконьеры рискуют заходить глубоко в лес, многие из них пытаются стрелять копытных прямо с трассы — так выше шанс уйти от погони. Но даже если браконьер по какой-то причине успевает скрыться, он равно должен ответить за содеянное. Поэтому иногда нам приходится проводить собственные расследования, заручившись помощью сотрудников полиции. Мы благодарим отдел МВД России по Хасанскому району за оперативную работу, — прокомментировал произошедшее заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома.

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