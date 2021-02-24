Из-за аварии во Владивостоке более 30 домов оказались обесточены

Во Владивостоке без электричества осталось три с лишним десятка домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке из-за аварии, произошедшей около 15 часов дня 24 февраля, в районе Второй Речки без электроэнергии остались 34 дома. Большая часть обесточенных зданий располагаются на улицах Русской и Давыдова.

По данным муниципального предприятия «ВПЭС», ведутся восстановительные работы. Однако конкретные сроки возобновления подачи электроснабжения пока не называются.

Отключения произошли по следующим адресам:

100-летие Владивостока, 134а;

Барклая, 2а;

Давыдова, 9, 22а, 28а, 28-б, 28в, 29, 29а, 31а, 33а, 34, 35, 40, 44;

Русская, 41а, 47, 49, 53, 53а, 53-б, 57г, 57е, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57п, 57р, 57ф, 59/2, 59/3, 59/5.

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