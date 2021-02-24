Из-за аварии во Владивостоке более 30 домов оказались обесточены

Во Владивостоке без электричества осталось три с лишним десятка домов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке из-за аварии, произошедшей около 15 часов дня 24 февраля, в районе Второй Речки без электроэнергии остались 34 дома. Большая часть обесточенных зданий располагаются на улицах Русской и Давыдова.
По данным муниципального предприятия «ВПЭС», ведутся восстановительные работы. Однако конкретные сроки возобновления подачи электроснабжения пока не называются.
Отключения произошли по следующим адресам:
100-летие Владивостока, 134а;
Барклая, 2а;
Давыдова, 9, 22а, 28а, 28-б, 28в, 29, 29а, 31а, 33а, 34, 35, 40, 44;
Русская, 41а, 47, 49, 53, 53а, 53-б, 57г, 57е, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57п, 57р, 57ф, 59/2, 59/3, 59/5.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14