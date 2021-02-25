Во Владивостоке пойдут под суд два угонщика, запугавшие владельца машины

Во Владивостоке дело двух юных угонщиков автомобиля направлено Следкомом в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет во Владивостоке окончил расследование уголовного дела против двух местных жителей (18 и 17 лет), обвиняемых в угоне автомобиля.

Ночью с 14 на 15 сентября 2020 года два молодых человека прогуливались возле дома на улице 2-я Строительная во Владивостоке, когда их внимание привлекла припаркованная машина марки «Toyota Crown». Товарищи решили угнать автомобиль.

Но в отличие от «классических» угонщиков, вскрывающих двери и заводящих моторы хитроумными способами, эти злоумышленники отправились прямиком к владельцу машины, которого знали, и живущего в том же доме.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, «под психологическим давлением, опасаясь применения ножа, владелец автомобиля был вынужден передать ключи от него непрошеным гостям».

Завладев автомобилем, любители покататься понеслись по улицам краевого центра. Однако водить машину оказалось сложнее, чем запугивать ее хозяина, и на улице Никифорова на высокой скорости угонщики не совладали с управлением — авто выехало на детскую площадку. По счастью, никто не пострадал, но машина застряла. Молодые люди предпочли скрыться с места происшествия.

Но скрыться от правоохранителей им не удалось. Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц, с угрозой применения насилия» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14