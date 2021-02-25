В Приморье возбудили уголовное дело на пассажира, угнавшего такси, пока таксист ходил в магазин

В Уссурийске полицейские задержали угонщика такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции в Уссурийске обратился 59-летний водитель таксомоторной компании, который заявил об угоне автомобиля марки Toyota Corolla Fielder.

Мужчина рассказал о том, что ночью отвозил клиента в Спасск-Дальний и в дороге сделал остановку, чтобы зайти в магазин. Когда водитель покинул салон иномарки, пассажир пересел за руль транспортного средства и уехал.

Ориентировку на угнанный автомобиль передали всем патрульным нарядам полиции. Спустя несколько часов машину заметили сотрудники полиции на участке трассы А-370 в Спасском районе Приморья. Человек за рулем проигнорировал требование полицейских остановить машину и попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в опору рекламного щита.

Угонщиком оказался 21-летний житель села Александровка Спасского района, никогда не получавший водительского удостоверения. Он рассказал полицейским, что угнал машину, потому что не было денег, чтобы оплатить поездку до села.

Сельчанин получил три административных протокола: за повреждение дорожных сооружений, невыполнение требования сотрудника полиции и управление транспортным средством без водительских прав. Кроме того, на угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортным средством без цели хищения».

Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также молодому человеку предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу машины в результате ДТП. Автомобиль с механическими повреждениями возвращен таксисту.

Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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