«Слов нет, одни эмоции». Действия водителя кроссовера разозлили жителей Владивостока

Нарушителя сфотографировали очевидцы. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Движение по трамвайным путям в районе улицы Луговая во Владивостоке в последнее время стало каким-то трендом. Очередной нарушитель, который въехал прямо на остановку общественного транспорта, вызвал негодование очевидцев. В социальных сетях жители города просят наказать водителя.

Volkswagen Tiguan, стоящий прямо за трамваем, неприятно удивил горожан. Очевидцы не только разместили запись в интернете, но и обратились к полиции, чтобы напомнить водителю ПДД.

«Там не первый раз такие вагончики катаются», «Купил себе полосу», Слов нет, одни эмоции», «Сверхразум», – комментируют подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

Напомним, недавно на идентичном нарушении попался известный в крае гонщик Эдуард Маляров. Пилота RDS быстро привлекли к ответственности после видео, которое он сам выложил в сеть.

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