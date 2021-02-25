Во Владивостоке закончено расследование дела о сливе 200 литров мазута в бухту Золотой Рог

Более 200 литров мазута попало в акваторию бухты Золотой Рог из-за халатности работника компании. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела о загрязнении морской среды.

Сообщение о нефтяном пятне в акватории Амурского залива поступило в Линейное управление МВД России на транспорте Владивостока. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала 34-летнего сотрудника предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами.

Мужчина во время перекачки мазута из вагонов нефтебазы на борт судна открыл приемные клапана, а сам ушел по своим делам. Произошло переполнение цистерн на судне и разлив нефтепродуктов. Более 200 литров топлива попали в бухту Золотой рог.

Уголовное дело, возбужденное дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по части 1 статьи 252 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание по данной статье — арест на срок до четырех месяцев, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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