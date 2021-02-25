Статистика COVID-19 в Приморье: отступление болезни продолжается

Все меньше инфицированных COVID-19 выявляют в Приморье каждый день Фото: Милана СОКОЛ

Вторая волна COVID-19 в Приморье продолжает спадать. По данным опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки медиками региона было зарегистрировано 93 новых случая заражения. Второй день подряд фиксируется количество зараженных менее сотни людей. Такие показатели были в крае в середине октября прошлого года.

Общее количество приморцев, инфицированных новым вирусом, с начала пандемии составляет 40096 человек.

Со вчерашнего дня диагноз «коронавирус» был снят с еще 248 жителей Приморья. Общее число тех, кто сумел справиться с болезнью в крае достигло отметки 34246 человек.

На сегодня по официальным данным от COVID-19 и сопутствующих ему факторов в регионе умер 621 человек. За прошедшие сутки было два летальных исхода.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14