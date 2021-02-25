«Все встало колом». Авария во Владивостоке парализовала движение во всех направлениях на трассе

Серьезное ДТП на Снеговой. Фото: Instagram/dps.control

ДТП в районе «Дальхимпрома» во Владивостоке стало причиной мощной пробки. Авария произошла при съезде с объездной трассы Де-фриз – Седанка – Патрокл на Снеговую. Как сообщают очевидцы, при столкновении одна из машин перевернулась и заняла внушительную часть проезда.

– С Седанки в сторону «Дальхимпрома» все стоит колом. В обратном направлении тоже пробка, – делятся водители.

Подробности ДТП еще предстоит выяснить специалистам. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

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