Во Владивостоке осуждена преступная группа, подготовившая въезд в Россию более 1200 нелегальных мигрантов

За организацию незаконной миграции в Россию во Владивостоке осудили восьмерых участников преступной группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу восьми гражданам, занимавшихся организацией незаконной миграцией иностранцев в Россию.

По версии следствия, двое жителей Приморья сформировали преступную группу и с 2016 по 2019 годы подготавливали необходимые пакеты документов, дающих иностранным гражданам право получения коммерческих виз для въезда в Российскую Федерацию. Для этого использовались несколько коммерческих структур, над которыми злоумышленники имели контроль.

Всего благодаря фигурантам дела на территорию России на работу незаконно въехали свыше 1 тысячи 200 иностранных граждан из Китая, Вьетнама, Филиппин, Турции, Сирии, Египта и других стран.

Суд в зависимости от роли каждого из обвиняемых назначил двоим организаторам 2 года 5 месяцев и 2 года 8 месяцев колонии общего режима. Шестерым подсудимым назначены наказания — лишение свободы сроком от 1 года до 2 лет 2 месяцев.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор не вступил в законную силу.

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