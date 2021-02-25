Крупнейшую в Приморье фабрику мороженного продают за 1,5 миллиарда рублей

Фабрика расположена в районе станции Океанская. Фото: сайт https://business-asset.com/ru

Фабрику по производству мороженого продают во Владивостоке за 1,5 миллиарда рублей. Продажа актива объясняется выходом собственника предприятия на пенсию.

Объявление о продаже фабрики, принадлежащей ООО «Фабрика мороженого», было опубликовано на сайте Business Asset еще в ноябре прошлого года. Последнее подтверждение объявления сделано в середине января.

В лот входит несколько помещений общей площадью 23405 квадратных метров, участок земли площадью 45 тысяч квадратных метров, с электричеством и подъездными путями. На производстве трудятся 300 человек. Продавец обещает покупателю ежемесячную выручку в 54 миллиона рублей, а кассовую прибыль в 8,3 миллиона рублей.

На производстве в ООО "Фабрика мороженого" трудится около 300 человек. Фото: сайт https://business-asset.com/ru

Предприятие, расположенное в районе станции Океанская, начало свою работу в 1989 году и сейчас является самым крупным производителем мороженного в крае. У ООО «Фабрика мороженого» на паритетных началах два учредителя. Каждый из них также владеет 25% ООО «Хладокомбинат «Полюс».

Выручка ООО «Фабрика мороженого» в 2019 году составила 509,5 миллионов рублей, чистая прибыль — 14,9 миллиона рублей. Данные за прошлый год пока не опубликованы.

«Oтличный бизнec, вкycнoe мopoжeннoe — cтaбильный дoxoд. Пpoдaeтcя в cвязи c выxoдoм нa пeнcию coбcтвeнникa бизнeca», — говорится в объявлении о продаже.

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