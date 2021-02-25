Вылетел на «встречку». Появилось видео с места ДТП, заблокировавшего движение на трассе во Владивостоке

Авария стала причиной многокилометровой пробки Фото: принтскрин видео.

Появились первые подробности ДТП в районе «Дальхимпрома», из-за которого оказалось парализовано движение во всех направлениях. Один из участников происшествия грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Из-за столкновения одна из машин перевернулась, заняв внушительную часть дороги.

Авария с участием Toyota Aqua и Toyota Carina случилась на улице Проселочная. Все произошло настолько стремительно, что показания очевидцев разошлись. Одни уверяют, что ДТП спровоцировал водитель гибридного авто, и якобы владелец встречного седана безуспешно попытался уйти от столкновения. Машина угодила в леера и перевернулась. Другие наоборот отмечают, что на встречную полосу на скорости выехала Carina. Водителя которой срочно госпитализировали. Обе версии еще предстоит проверить полицейским.

На довольно узкой дороге моментально скопилась внушительная пробка во всех направлениях. Нормальный трафик на аварийном участке трассы восстановится после оформления ДТП.

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