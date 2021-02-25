«Высоцкий не ожидал такого». Поступок очередного «интеллектуала» вызвал бурю в сети

Парень уселся на памятник во Владивостоке. Фото: Instagram/blog_vladivostok

По глупости или ради хайпа во Владивостоке юноша умудрился забраться на памятник Владимиру Высоцкому, установленный в «Театральном сквере». Поступок любителя фотосессий вызвал праведный гнев местных жителей.

Попытки занять наиболее удобную позицию и сделать «гениальный кадр», запечатлел кто-то из очевидцев, поделившись своими наблюдениями в сети.

неподобающее поведение вызвало гнев горожан. Фото: Instagram/blog_vladivostok

Примечательно, что в качестве фотографа выступила женщина, спокойно наблюдавшая за всем происходящим. Подобный факт еще больше обескуражил горожан.

Фотосессия на памятнике. Фото: Instagram/blog_vladivostok

«А фотает его мама?», «Ждем очередное видео, где эта особь будет просить прощение... Я пошла за попкорном...», «Как он живет в этом мире?», «Молодежь не в полной мере осознает значимость и моральную ценность памятников... Тем более с практически полным отсутствием у них патриотического воспитания», – высказываются в интернете приморцы.

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