Правительство Приморья выпустило памятку, как нужно собирать валежник

Фото instagram.com/primorskyadmin

В instagram-паблике правительства Приморского края primorskyadmin появилась публикация озаглавленная «Что нужно помнить при заготовке валежника?».

Приводим данный текст полностью.

«Валежник — это дерево, которое должно лежать на земле и должно быть „неживым“. Поэтому, например, сухостой — засохшие, но стоящие на корню деревья — им не является;

заниматься заготовкой можно в течение всего года. Сбор валежника помогает снизить дефицит топливной древесины и защитить лес от пожаров;

допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил);

не допускается применение при перевозке специализированной техники (например, тракторов), а также повреждение почвенного покрова, подроста и молодняка ценных пород, лесных культур;

запрещается заготовка валежника в местах проведения лесосечных работ, на лесосеках, незаконченных рубкой, в местах складирования древесины».

В комментариях к публикации читатели паблика либо пытаются уточнить какие из деревьев точно могут называться валежником, либо высказывают недовольство данным законом и законотворчеством вообще. «Идите в лесом, дружно взявшись за руки», — резюмировала свой развернутый комментарий одна из раздраженных подписчиц аккаунта.

Найти положительные отзывы в комментариях на момент написания этого материала корреспонденту «КП-Владивосток» не удалось.

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