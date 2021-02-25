Депутаты Думы Владивостока повысили оклады мэру и председателю Думы

Очердное заседание Думы Владивостока прошло 25 февраля Фото: Ксения КРЫМОВА

Депутаты Думы Владивостока 25 февраля на очередном заседании проголосовали за повышение окладов главе города, председателю Думы и двум своим коллегам - депутатам на постоянной основе. Также внесенные в правовой акт поправки изменят нормы оплаты муниципальных служащих.

Перед рассмотрением вопроса первый заместитель главы Владивостока Наталья Соколова объяснила депутатам, что в декабре прошлого года было вынесено постановление краевого правительства по формированию фонда оплаты труда, и необходимо привести с ним в соответствие муниципальные правовые акты.

— Мы проанализировали фонд оплаты труда глав муниципальных образований по Приморскому краю, по России с численностью населения сопоставимому Владивостоку — к сожалению, зарплата выборных должностных лиц Владивостока в десятки, а то и в сотни раз ниже, — сказала вице-мэр.

Было предложено изменить размер оклада главе города и председателю городской Думы не на максимальную, а на среднюю величину, возможную по нормативному акту, принятому правительством Приморского края.

Депутаты также увеличили оклады своим коллегам по Думе, которые их получают. Таких насчитывается только двое.

Кроме того, изменили и система оплаты труда муниципальных служащих города. Так например, ввели ежеквартальные премии, что, по мнению авторов поправок, может привлечь молодые кадры, «повысит ответственность и работоспособность».

По ее словам Натальи Соколовой, сейчас многие работники увольняются по собственному желанию из-за низких зарплат в мэрии. В прошлом году в среднем в месяц из мэрии увольнялось по 7-8 муниципальных служащих, в этом году из администрации уже уволилось 25 работников.

Изменения в правовые акты были приняты сразу в трех чтениях.

Изменения вносились в муниципальные правовые акты города Владивостока от 10.05.2006 № 35-МПА «Положение об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы города Владивостока» и от 07.03.2006 № 11-МПА «Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Владивостока».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14