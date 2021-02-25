Депутаты Приморского края одобрили новую схему избирательных округов

Заксобрание Приморского края приняло новую схему избирательных округов Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Законодательное собрание Приморского края 25 февраля одобрило новую схему одномандатных избирательных округов, которую предложила Избирательная комиссия края.

Альтернативная схема была предложена коммунистом Артемом Самсоновым, однако после 45-минутного обсуждения депутаты большинством голосов выбрали вариант крайизберкома.

Новую схему округов потребовалось принять из-за изменений, появившихся в Избирательном кодексе, в связи с изменениями в Уставе Приморского края. Депутаты на сегодняшнем заседании приняли в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края».

Напомним, согласно изменениям в Уставе региона, количество одномандатных округов увеличено в крае с 20 до 30, а количество депутатов, проходящих по партийным спискам, уменьшено с 20 до 10.

В новой схеме округов 11 из 30 одномандатных округов включают в себя различные участки территории Владивостока. При этом четыре округа, помимо краевого центра, включают также и другие муниципалитеты — Хасанский район и Артем.

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