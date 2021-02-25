Объединяя ресурсы государства и бизнеса: правительство России поможет в развитии туризма в Приморье

Госкорпорация "Туризм.рф" окажет помощь частным инвесторам в развитии туристической инфраструктуры Приморского края Фото: "КП" Архив

Приморье в числе приоритетных субъектов, которым Правительство РФ

На онлайн-форуме "Дальний Восток - зима открытий" вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что госкорпорация "Туризм.рф" окажет помощь частным инвесторам в развитии туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Корпорация "Туризм.рф" будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока, на сегодняшний день приоритетные субъекты для включения в мастер-план - это Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что утвержденная национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает ускорение роста экономики региона, в том числе за счет развития туризма.

Сейчас завершается работа над новым нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", в который войдут все инструменты и меры поддержки отрасли. Интерес у инвесторов к крупным туристическим проектам на Дальнем Востоке есть, но в правительстве считают, что без поддержки государства запустить эти проекты будет трудно.

"Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ", - отметил Чернышенко.

В Приморском крае туристическая отрасль получает как региональные, так и федеральные меры поддержки.

"Одна из таких мер – устройство персонала на общественные работы по краевой программе. И многие участники рынка говорят, что они смогли сохранить свои трудовые коллективы, в том числе, благодаря этому механизму. Рестораны, гостиницы тоже воспользовались возможностью устроить персонал на общественные работы. Эти отрасли вошли в перечень наиболее пострадавших, они получили все меры поддержки, которые распространялись с федерального и субъективного уровня. Это и льготные кредиты, и возможность участия в общественных работах, это отсрочки и мораторий по работе по задолженности с региональным, муниципальным, федеральным имуществом. Многим позволили выжить кредиты по льготным ставкам – это 0%, потом 2%" - рассказал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

"Туризм.рф" будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.