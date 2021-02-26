В Приморье Mercedes «размотало» прямо напротив мэрии

Машину искорежило до неузнаваемости. Фото: Instagram/bknovosti

Серьезное ДТП минувшим вечером разыгралось в Большой Камень, напротив здания городской администрации. По словам очевидцев, Mercedes не ехал, а летел по центру города. В какой-то момент водитель не справился с управлением и элитное авто врезалось во встречный Subaru. А дальше все произошло настолько стремительно, что местные сами не поняли, как чудо немецкого автопрома оказалось на лестнице.

На пути неуправляемого Mercedes встретился Subaru. Фото: Instagram/bkamen_news

Как уверяют свидетели, Mercedes выехал на встречную полосу, а после столкновения его начало крутить. То ли водитель растерялся, то ли педаль газа оказалась зажать, но машина преодолела часть пешеходной зоны и застряла на лестнице. К счастью, в этот момент поблизости не оказалось людей.

Водителя зажало в салоне. Молодой мужчина умолял медиков спасти его и поскорее вколоть обезболивающее. Деблокировать пострадавшего пришлось с помощью гидравлики, правда спасателям не сразу удалось завести генератор, поэтому соцсети сейчас пестрят едкими комментариями. Подробности происшествия предстоит узнать полицейских, очевидцы не исключают, что виновник аварии был попросту пьян.

«Ребенок говорит, что они гнали на большой скорости и вылетели в лобовуху и потом их начало крутить и выкинуло на лестницу», «Экшен в Камне, огонь», «Слава богу, что людей не зацепил, да и сам живой остался! Будет уроком на всю жизнь! А для других не плохо бы, если примером», «Вот это они постарались удивить... Это как надо было гнать, что б отбросило на лестницы…», – комментируют произошедшее приморцы.

Машина получила серьезные кузовные повреждения. Фото: Instagram/bkamen_news

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