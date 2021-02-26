«Ужас, какое горе». В Приморье на глазах у очевидцев сгорел дом

Огонь уничтожил дом в Дальнегорске Фото: принтскрин видео.

Страшный пожар произошел в приморском городе Дальнегорск. В частном секторе на улице Горького загорелся деревянный дом. По словам очевидцев, в нем проживали две семьи с детьми. Огонь стремительно распространился по постройке, пожарным пришлось приложить максимум усилий, чтобы ликвидировать ЧП.

По предварительным данным, пожар начался с отопительного котла. Однако точную причину возгорания поможет установить экспертиза. К счастью, жильцы смогли покинуть дом, обошлось без пострадавших. А вот сама постройка выгорела основательно.

«Машина заправлялась водой столько раз, что мы сбились со счета», «Я живу там рядом. Одна пожарка туда с водой ехала, другая машина выезжала заправляться, каждые 5 минут сирена. Я как понял – это дом на 2 семьи, главное, чтобы никто не пострадал, жалко конечно, люди остались без крыши над головой», «Какое горе людям, как же это страшно потерять свой кров», – комментируют в сети приморцы.

Неравнодушные местные жители планируют организовать сбор средств для погорельцев. В конце зимы люди лишились всего.

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