В Приморье ушлый предприниматель «отжал» остановку

Рядом с торговым павильоном появилось ограждение. Фото: Instagram/artem.news.plus artem.news.plus

В неприятной ситуации в Артеме оказались жители улицы Бабушкина и ее окрестностей. Дело в том, что на остановке общественного транспорта недавно появилось ограждение. Люди, привыкшие укрываться здесь от непогоды, теперь ждут автобусы практически на дороге. Обескураженные пассажиры уже написали жалобу в прокуратуру.

Продуктовый магазин на остановке «Бабушкина» существует давно. Здание у предпринимателя находится в собственности, но земля с обременением. По словам местных жителей, бизнесмену разрешили построить торговую точку, но с условием, что остановка сохранится. Таких примеров в Артеме предостаточно и, как говорится, торговцы не затевают войны с пассажирами. Но на Бабушкина что-то пошло не так.

– Несколько дней назад на месте, где пассажиры на протяжении многих лет могли дожидаться приезда своего автобуса вдруг появилось металлическое сооружение с входной дверью. И, соответственно, люди лишились крыши, чтобы можно было спрятаться от ветра и осадков. Теперь они вынуждены ждать своего автобуса практически на проезжей части, – поделился в сети администратор популярного приморского паблика.

Теперь ждать автобусы негде. Фото: Instagram/artem.news.plus

Теперь в противостоянии жителей и бизнесмена предстоит разобраться прокуратуре. Ответственная инстанция оценит законны ли подобные действия.

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