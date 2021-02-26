В десятках домов на восьми улицах Владивостока отключат холодную воду

В Советстком районе Владивостока 26 февраля планируются отключения холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения продолжают вести в Советском районе Владивостока. В связи с этим продолжатся и массовые отключения холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба Приморского водоканала. В пятницу, 26 февраля, отключение водоснабжения произойдет в домах на восьми улицах района.

Отключения холодной воды пройдут с 9 до 17 часов по адресам:

— проспект 100-летия Владивостока, 151, 153, 153а, 155;

— улица Байдукова, 4, 4а, 4б, 6;

— улица Белякова, 5а, 7а;

— улица Каспийская, 1 - 15;

— улица Кирова, 112, 116;

— улица Обручева, 4, 5, 6, 8, 11;

— улица Чапаева, 4 - 26;

— улица Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

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