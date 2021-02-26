«Пострадает весь дом». В многоэтажке Владивостока случился серьезный пожар

Пожар произошел на последнем этаже. Фото: Instagram/dps_vl

Во Владивостоке в пятиэтажном доме на Березовой, 5, случился пожар. Работу пожарных осложнило то, что возгорание произошло на последнем этаже. К счастью, специалисты подоспели вовремя и обошлось без жертв. Одного человека пришлось эвакуировать. Однако пострадавшими в этой ситуации стали все жильцы по стояку.

Тревожный вызов с места ЧП поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Владивостока в 17:46. Спустя 7 минут на Березовую прибыли первые пожарные расчеты. В квартире горела мебель, вещи и балкон.

– Приступив к тушению, в 18:04 пожар был локализован, а в 18:32 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров. Одного жильца эвакуировали, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Так как квартира находится на 5 этаже, вода попала в помещения, расположенные ниже. В социальных сетях местные жители искренне сочувствуют погорельцам и их соседям.

«Сама недавно стала погорельцем, как никто понимаю... Дай бог вам помощи, главное, чтобы все живы остались», «Очень сочувствую всем жильцам стояка! Теперь ремонт придется всем делать И мебель покупать. Не дай бог!», «Сейчас и нижних всех зальют», «Самое страшное – огонь, который горит в квартире, и – вода, которой это тушат, пострадает весь дом», «С моста тушить надо было», Впервые вижу этот странный район.... Дом под мостом!», « Всем по фиг на людей, под мостом, возле дороги, возле ТЭЦ, живите как хотите», – комментируют жители края.

В тушении участвовали 15 человек и 5 спецмашин.

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