Пост ГИБДД начал следить за соблюдением электронной очереди большегрузов у МАПП «Краскино»

Электронные очереди к пунктам пропуска через границу были введены в Приморье в мае 2020 года Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Пост Госавтоинспекции на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска Краскино теперь будет регулярно контролировать соблюдение электронной очереди на погранпереходе.

Как сообщили представители агентства международного сотрудничества Приморского края, участились случаи, когда отдельные участники трансграничных перевозок, пересекающих границу через МАПП «Краскино», пытаются проехать к пункту пропуска без регистрации в электронной очереди. Это, естественно, приводит к конфликтам с другими перевозчиками.

— Как показала практика применения электронных очередей, когда все участники соблюдают предложенные правила, система работает исправно. До недавних пор это можно было сказать про проезд через МАПП «Краскино». Однако в последнее время участились случаи, когда отдельные водители пытаются попасть к пункту пропуска без очереди, это недопустимо, — сказал руководитель агентства Алексей Старичков.

Электронные очереди на проезд грузового автотранспорта на территории возле пунктов пропуска ввели в мае 2020 года, чтобы уменьшить очереди из большегрузов у границы.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, сейчас из всех дальневосточных регионов автомобильные пункты пропуска работают лишь в Приморском крае, кроме одного в Забайкалье.

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