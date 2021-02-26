Крупнейшую в Приморье фабрику мороженного продавать не собираются, заявили представители компании

Объявление о продаже ООО "Фабрика мороженного" во Владивостоке оказалось устаревшим. Фото: сайт Business Asset

Информация о продаже крупнейшего в Приморье предприятия по производству мороженного не соответствует действительности. Об этом сообщили представители самого предприятия.

Напомним, во многих приморских СМИ, включая «КП-Владивосток» появились публикации о продаже ООО «Фабрика мороженного». Они основывались на размещенном на портале Business Asset объявлении, в котором давались определенные характеристики предприятия и сообщалось о его продаже в связи с выходом собственника на пенсию.

Как уже ранее отмечала «Комсомолка» объявление было размещено на сайте в ноябре прошлого года и прошло последнее подтверждение в январе года нынешнего.

Как сообщает портал VL. ru, представители фабрики сообщили, что продавать предприятие не собираются. 7-8 лет назад, когда собственник думал отойти от дел, такая идея действительно была, но планы давно изменились и информация устарела. Заместитель директора ООО «Фабрика Мороженого» Василий Сагайдак сказал, что не знает каким образом старое объявление вновь оказалось в центре внимания.

Сейчас предприятие работает в своем обычном режиме.

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