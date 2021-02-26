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Общество

Заболеваемость COVID-19 в Приморье продолжает снижаться: 91 инфицированный за сутки

85% всех зараженных в крае с начала пандемии на сегодня уже выздоровели
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Общее количество инфицированных приморцев за все время пандемии составляет 40187 человек

Общее количество инфицированных приморцев за все время пандемии составляет 40187 человек

Фото: Милана СОКОЛ

По данным обнародованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за минувшие сутки было выявлен 91 новый случай заражения COVID-19. Снижение числа выявляемых зараженных в сутки продолжается. Общее количество инфицированных приморцев за все время пандемии составляет 40187 человек.

Со вчерашнего дня из списков инфицированных коронавирусом были исключены еще 297 жителей края. Всего с начала пандемии в Приморье с новой болезнью сумели справиться 34543 человека, это почти 86% от числа всех инфицированных в крае.

Общее число погибших от коронавируса приморцев достигло отметки 624 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались еще три человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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