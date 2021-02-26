Дело двух мошенниц из Приморья, обманувших З5 человек на 500 тысяч рублей, скоро отправится в суд

Мошенницы в Приморье давали объявления о сдачи в аренду квартир, которые им не принадлежали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье перед судом предстанут две местные жительницы, обвиняемые в мошенничестве при сдаче в аренду квартир.

Свои махинации аферистки проворачивали с сентября 2018 по апрель 2019 года. Женщины размещали на популярном сайте объявления о сдаче в аренду квартир. При этом указывали адрес квартиры и выкладывали ее фотографии, которые находили в сети Интернет.

Когда мошенницам звонили потенциальные квартиросъемщики, им предлагалось внести задаток или стоимость арендной платы. Для перевода денег женщины давали номер банковской карты своего знакомого. И, конечно, назначалась встреча для осмотра квартиры.

Вот только, когда обманутые люди приходили по указанному адресу, выяснялось, что к этой квартире гражданки, с которыми велись переговоры, никакого отношения не имеют.

Мошенницы сумели обмануть 35 человек на общую сумму более 500 тысяч рублей. Против женщин было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, обвиняемые признали вину в полном объеме, однако ущерб не возместили.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. Потерпевшие заявили гражданские иски.

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