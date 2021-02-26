Превышение нормативного уровня бактерий найдены в 311 килограммах мяса краба на складе во Владивостоке

В лаборатории Россельхознадзора. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

В Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в пробах от партии мяса абдомена краба производителя из Сахалинской области выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм.

Абдомен (брюшко) это ценная часть краба. За рубежом из него очень популярны стейки, поскольку абдомен является плотным достаточно большим треугольным куском мяса.

Пробы были взяты госинспектором Россельхознадзора на складе оптово-розничной компании во Владивостоке от партии мяса абдомена краба в 311 килограммов. Исследования проводились по обращению самого владельца продукции.

В мясе были выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 150 раз. Возможной причиной этого стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке продукции.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста», сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Владельца продукции известили о недопустимости реализации товара.

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