Медучреждения Приморья с марта начнут работу по диспансеризации и плановым медицинским осмотрам

Более 160 койко-мест переведены в формат планового оказания стационарной медпомощи в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае продолжается сокращение фонда коек, развернутых ранее для лечения людей с COVID-19 и пневмонией. Более 160 койко-мест переведены в формат планового оказания стационарной медпомощи. Три ковидных госпиталя во Владивостоке, Находке и Хасанском районе проводят санитарную обработку, чтобы начать плановый прием пациентов.

По данным министерства здравоохранения Приморья, во Владивостокской клинической больнице № 4 сократили 100 коек, в Находкинской городской больнице 52 койки, освободив терапевтическое отделение. 10 коек сократили в Хасанской центральной районной больнице.

Сейчас в крае остается 1698 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

— Улучшение эпидситуации в Приморье позволяет краевому здравоохранению с марта начать работу по диспансеризации и плановым медицинским осмотрам приморцев, — заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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