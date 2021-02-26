В Приморье в 2020 году обнаружили 215 фальшивых российских денежных знаков

Пятитысячные купюры подделывают чаще всего Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2020 году в банковской системе Приморского края было обнаружено 215 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 9% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Банка России.

Большая часть выявленных подделок (187 банкнот) традиционно приходится на пятитысячные банкноты. Это самые часто подделываемые дензнаки. В последнем квартале прошлого года из 54 обнаруженных подделок 52 имели номинал пять тысяч рублей. Тенденция наблюдалась и в других кварталах года: доля поддельных пятитысячных банкнот колебалась от 63% до 96%.

Также в банковской системе региона было обнаружено 23 фальшивых банкноты номиналом 1000 рублей.

— Банкноты номиналом две тысячи рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банковском секторе Приморья встретилось всего три таких банкноты, но надо всегда помнить, что банкноты крупных номиналов фальшивомонетчикам подделывать и сбывать выгоднее всего. Поэтому людям нужно быть особенно внимательными, когда они держат в руках банкноту большого достоинства, — сказал начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Работник банка также сообщил, что в банковской системе Приморья выявлялись и поддельные мелкие купюры, и даже фальшивые деньги иностранных государств. Среди «иностранок» преобладали стодолларовые банкноты.

— Важно помнить, что при покупке иностранной валюты «с рук» шанс приобрести подделку увеличивается, а участникам незаконных валютных операций грозят штрафы, — отметил Олег Карепов.

Проверить наличные на подлинность сейчас можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России», сообщает пресс-служба Банка России.

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