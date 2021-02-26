За день перевозчиков пассажиров во Владивостоке оштрафовали почти на три миллиона рублей

Во Владивостоке проверили соблюдение перевозчиками условий муниципальных контрактов. Фото: управление транспорта администрации Владивостока

Несколько автотранспортных предприятий Владивостока, перевозящих пассажиров по городу, были оштрафованы на общую сумму 2 миллиона 808 тысяч рублей. Таковы итоги рейда, который сегодня, 26 февраля, прошел на остановках «Автовокзал», «Луговая» и «Баляева».

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в рейде участвовали сотрудники ГИБДД, Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и специалисты мэрии. Последние представляли управление транспорта, а также управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Проверялось соблюдение перевозчиками условий муниципальных контрактов на перевозку пассажиров и багажа, соблюдение масочного режима и требований по ежедневной дезинфекции салонов.

— Такая сумма штрафов действительно взыскана лишь за один день. Среди нарушений, например, высадка и посадка пассажиров в неположенном месте. Это, кстати, одно из самых частых нарушений, которое допускают водители, — сообщил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов.

Он уточнил, что штрафы не подразумевают выплат со стороны перевозчиков, как это было раньше. По новым контрактам, предприятия ежемесячно получают дотации из городского бюджета. Именно из этих денег будут вычтены суммы за нарушения.

Это был второй такой рейд на автобусных маршрутах Владивостока в феврале. Неделей ранее сумма наложенных на перевозчиков штрафов составила более миллиона рублей.

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