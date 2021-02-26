Взяли с поличным. Задержанных во Владивостоке заведующих крематорием и кладбищами отправили в СИЗО

Силовики провели обыски на рабочих местах и в квартирах подозреваемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски, которые прошли у сотрудников главной ритуальной фирмы Владивостока – МБУ «Некрополь», привели к аресту двух специалистов. По подозрению в получении взяток во время спецоперации сотрудники ФСБ задержали заведующего крематорием на Морском кладбище и заведующего кладбищами. По информации источника «КП», задержанных уже доставили в СИЗО во Владивостоке, здесь фигурантам уголовного дела предстоит провести ближайшие 2 месяца, пока идет следствие.

По неофициальной информации, заведующего кладбищами МБУ «Некрополь», задержали с поличным с меченными купюрами. Обыски проходили не только в офисе похоронки, но и в домах подозреваемых. Еще одним фигурантом уголовного дела стал бизнесмен, компании которого занимаются строительством и финансируются из краевого и городского бюджетов. По некоторым данным, он выполнял роль посредника при так называемых откатах. Информация о мере пресечения в отношении третьего подозреваемого пока выясняется.

Напомним, ранее приморский УФАС наказал муниципальную похоронку за недобросовестную конкуренцию. «Некрополю» пришлось раскошелиться на полмиллиона рублей за нечестную игру на рынке ритуальных услуг.

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