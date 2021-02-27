Весна близко: субботний выходной порадует приморцев теплом

В дальневосточной столице сегодня ветрено. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В субботу, 27 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до четырех градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «ПримПогода».

В дальневосточной столице сегодня ветрено. Направление ветер возьмет с севера, в течение дня сменится на юго-восточный, а к вечеру еще и усилится. Температура воздуха -1...-3°C.

В Уссурийске осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине южный умеренный до сильного. Воздух здесь прогреется до одного градуса со знаком плюс.

В Находке немного холоднее, ветрено, но тоже без осадков. Температура воздуха 0...-2°C. Ветер северный, северо-западный умеренный, во второй половине южный умеренный до сильного.

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