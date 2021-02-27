ГИБДД Приморья озвучила пикантные подробности автоаварии напротив мэрии

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Водитель Mersedes, устроивший жуткое ДТП напротив мэрии, находился в нетрезвом виде. Эти и другие подробности озвучила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла накануне в Большом Камне. Лихач на дорогом автомобиле сначала протаранил транспорт на дороге, а после, не удержав железного коня, вылетел с трассы на лестницу в аккурат напротив здания мэрии. Самостоятельно выбраться из покореженного авто водителю не удалось, поэтому на помощь прибыли спасатели.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в момент аварии водитель авто марки Mercedes Е230, 25-летний приморец, был пьян – это подтвердила медицинская экспертиза. Более того, у парня отсутствовало водительское удостоверение – обучение в автошколе он никогда не проходил.

Всего в аварии пострадал один человек – виновник ДТП. Медики диагностировали у него закрытый перелом бедра. Водитель и пассажиры второго автомобиля, Subaru XV Hybrid, за помощью не обращались.

Итогом автодорожки стала административная ответственность. Целых три протокола составили сотрудники полиции в отношении нарушителя: выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

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