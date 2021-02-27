«Ложечки нашлись, но осадочек остался»: посиделки в гостях обернулись кражей

Долго искать злоумышленницу не пришлось Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Артеме полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что с ее банковского счета кто-то похитил крупную сумму. По словам пострадавшей, с карты исчезли 100 тысяч рублей.

Полицейские взяли показания и девушки и очень быстро по горячим следам установили, кто же украл деньги с карты. «Воровкой» оказалась приятельница пострадавшей, 22-летняя жительница Приморья. По версии сотрудников правоохранительных органов, дело обстояло следующим образом.

Подозреваемая находилась в гостях у заявительницы. Когда последняя отправилась спать, находчивая девушка сменила в банковском приложении пароль для входа, а после – перевела на свой счет 100 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила по своему усмотрению.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Теперь молодая девушка может лишиться свободы на срок до шести лет.

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