«Недоразумение» на центральной улице Владивостока мешает жить автомобилистам города

Фото: Экипажи ДПС.

Элемент принудительного снижения скорости транспортных средств или, как говорят в простонародье, «лежачий полицейский», служащий еще и пешеходным переходом в районе автобусной остановки «Авангард», послужил поводом для гневных постов в социальных сетях. Пожаловались на «недоразумение» недовольные автомобилисты.

Так, накануне в одном из популярных автомобильных пабликов появилась фотография автодороги в районе улицы Светланская во Владивостоке. Возмущенные автомобилисты пытаются привлечь внимание к «лежаку», который, по их словам, создает массу неудобств в любое время суток.

«Это недоразумение в районе Авангарда когда-нибудь уберут? Вот как у нас борются с пробками, сами же ухудшая ситуацию. Нет, чтобы придумать альтернативы, наземные/подземные переходы.. Ага, вот вам лежачий полицейский, разворот на Махалина и там же по второй полосе ямы. Центральная дорога, через которую люди едут в несколько районов города. Пробка с самой администрации края и утром и днём и вечером!», - обратился в инстаграм-паблик житель Владивостока.

К слову, единомышленников, поддержавших идею убрать «недоразумение», оказалось много. Кто-то даже предложил запустить здесь трамвай и сделать так называемый островок безопасности, иначе переходить дорогу по этому участку дороги просто небезопасно.

Однако, вскоре в комментариях появились и пешеходы, которые решили отстоять переход.

«Ну надо же, лежачий полицейский не там! Таким пишущим истеричкам ходить пешком пора! Постоянно пользуюсь этим переходом и всегда находится безбашенный водитель, которому куда-то ну очень срочно нужно нестись», - прокомментировал пользователь социальной сети.