Житель Владивостока разместил портрет Гитлера для участия в онлайн-трансляции «Бессмертного полка»

В качестве фамилии, имени и отчества значилось «Адольф Гитлер Национал – социалитыч». Фото: Олег Белов

В Ленинском районе Владивостока расследуется уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Так, в мае 2020 года, 23-летний житель Владивостока решил сыграть злую шутку. Парень разместил на сайте «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера - верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии во Второй мировой войне.

По задумке злоумышленника, портрет предназначался для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». В качестве фамилии, имени и отчества значилось «Адольф Гитлер Национал – социалитыч».

По предварительной информации, житель Владивостока преследовал цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России «9 мая – День Победы», а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом.

В настоящее время специалисты уже занимают расследованием уголовного дела и выясняет все обстоятельства случившегося.