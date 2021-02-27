В Приморье снижает обороты COVID-19

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Приморье выявлено 89 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных приморцев за все время пандемии составляет 40 276 человек.

К слову, справиться с болезнью удалось уже 34 847 жителям края. В приморье провели 844 553 теста на COVID-19.

Общее число погибших от коронавируса приморцев достигло отметки 626 человека – плюс два человека за последние сутки.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.