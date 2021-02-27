Морозы до -33 градусов: какую погоду принесет весна в Приморье

Синоптики также сообщили, что в первой половине следующей недели серьезных осадков в дальневосточной столице не ожидается. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Весна в Приморье начнется с холодной погоды. Об этом сообщает портал «ПримПогода».

По данным синоптиков, последние зимние выходные в крае выдадутся теплыми. Однако уже в первые дни весны синоптическая ситуация в регионе резко изменится.

В ночь на 1 марта в Приморье ожидается снег. Температура воздуха составит до 12 °С, а на севере Приморья может опуститься и до -20 градусов.

После этого в крае начнется похолодание, в отдельных районах сильный северный ветер.

Уже 2 марта большая часть Приморья окажется во власти континентального антициклона. Снега, конечно, ждать не стоит, а вот морозы только лишь усилятся. Минимальная температура -18...-25 °С, на северо-востоке до -33 °С.

В ночь на 3 марта погода все также останется морозной. И только днем северные потоки сменятся на южными, и в край придет потепление.

Синоптики также сообщили, что в первой половине следующей недели серьезных осадков в дальневосточной столице не ожидается. Первые два дня весны будут холодными, с сильным северным ветром. Ночная температура -9..-12 °С, дневная -5...-8 °С. В середине недели во Владивостоке потеплее до 0°С.