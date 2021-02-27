Автомобилист, объезжая выбоину, вылетел на «встречку» во Владивостоке

Фото: Экипажи ДПС.

Во Владивостоке произошла авария. Как утверждает один из участников ДТП, виновником стала яма. Фото с места инцидента сразу же облетели социальные сети.

Инцидент случился в районе улицы Нейбута, 30. По словам водителя авто марки Toyota Probox, он решил объехать выбоину на трассе и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент по ней уже двигался авто марки Toyota Prius. Естественно, два транспорта тут же столкнулись.

Машины получили серьезные кузовные повреждения. Сами водители целы.

К слову, в комментариях тут же появились местные жители, которые также пожаловались на огромную яму в дорожном полотне на данном участке трассы во Владивостоке.

- В той яме можно два «Приуса» похоронить, и она все шире и шире с каждым днем, - поделился один из подписчиков.

Ранее «Комсомолка» сообщала об еще одной похожей аварии, только с более серьезным исходом. При столкновении одна из машин перевернулась и заняла внушительную часть проезда. Чуть позже появились первые подробности ДТП в районе «Дальхимпрома», из-за которого оказалось парализовано движение во всех направлениях. Один из участников происшествия грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.