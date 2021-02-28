Косулю, на которую напали собаки в Большом Камне, спасти не удалось

Косуля, на которую напали собаки в Большом Камне, не выжила. Фото: пресс-служба "Центра "Тигр"

Спасти жизнь косули, которая подверглась нападению собак в Большом Камне, специалистам, увы, не удалось. Об этом сообщили представители «Центра «Тигр» в своем Instagram-паблике.

О том, что случилось 20 февраля в районе городской больницы Большого Камня «КП-Владивосток» писала ранее. Израненное бездомными псами животное доставили к ветеринарам спасатели МЧС.

Косулю прооперировали: врачи удалили обломок кости сломанной ноги и зашили рваные раны, нанесенные собаками. Однако животное находилось в тяжелом состоянии.

«К сожалению, косулю нам не удалось спасти. Повреждения были слишком серьезными.

Спасибо всем, кто пытался ее спасти, кому была неравнодушна ее судьба, Спасибо всем за сопереживания!» — говорится в сообщении центра.

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