На проспекте 100-летия Владивостока автомобиль Toyota Marina врезался в дорожное ограждение

Водитель Toyota Marina не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Фото: instagram.com/dps_vl

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте 100-летия Владивостока прошлой ночью. Автомобиль марки Toyota Marina врезался в дорожное ограждение.

Машина двигалась к выезду из города и в ее салоне находились два человека: водитель и пассажир. По информации в социальных сетях, мужчина поймал попутку за 200 рублей.

В определенный момент водитель не справился с управлением — машину занесло и она влетела в леерное ограждение. Обломки металлической конструкции вылетели на встречную полосу движения и повредили еще один автомобиль — Subaru.

Автомобиль Subaru оказался поврежден обломками леерного ограждения. Фото: instagram.com/dps_vl

Самое неожиданное произошло уже после ДТП. Водитель Toyota Marina вышел из транспортного средства и бросился бежать.

Пока никаких официальных сообщений о пострадавший в дорожном инциденте нет.

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