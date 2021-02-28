Заболеваемость COVID-19 в Приморском крае продолжает снижаться: 87 инфицированных за сутки

В Приморье уже сделано 847438 тестов на обнаружение коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные статистики по пандемии COVID-19 обнародованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае.

За последние сутки в регионе были зарегистрированы 87 новых случаев заражения новым вирусом. Это на два случая меньше, чем днем ранее. Суточная заболеваемость коронавирусом в крае продолжает снижаться.

Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Приморье достигло отметки 40363 человека.

Количество жителей края, которым уже удалось благополучно избавиться от вируса на сегодня составляет 35042 человека. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был снят еще со 195 приморцев.

Еще три летальных исхода вызванных коварным заболеванием зафиксировано за сутки. Всего в Приморье от новой болезни умерли 629 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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