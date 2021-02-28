На острове Русский во Владивостоке было найдено и поднято на поверхность тело утонувшего дайвера

Трагедия случилась 27 февраля на острове Русский в бухте Новик. Фото: instagram.com/lifedv

На острове Русский во Владивостоке было обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего дайвера. Об этом сообщили представители краевого управления МЧС.

Трагедия случилась вчера, 27 февраля. Спасатели краевой поисково-спасательной службы — 4 человека, 1 единица техники — с 14 часов до 16:30 выезжали на остров Русский в бухту Новик, в район затопления буксира возле острова Елена, для уточнения обстановки на месте проведения спусков под воду 4-х дайверов и оказания помощи.

«В результате нарушения мер безопасности при проведении водолазных спусков утонул житель Артема 1963 года рождения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Тело было передано сотрудникам полиции.

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