В Артеме родственники, полиция и волонтеры разыскивают 12-летнего мальчика

12-летнего Михаила Брагинца разыскивают в Артеме. Фото: instagram.com/primpoisk25

Поиски пропавшего ребенка ведутся в приморском городе Артеме.

Сообщается, что вчера, 27 февраля, Михаил Брагинец 2008 года рождения около 15:45 ушел из дома по адресу улица Сучанского, дом 30. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 156 сантиметров, волосы светлые, худощавого телосложения.

Был одет: темно-синее пальто, голубые джинсы, черная вязаная шапка, черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 — ОМВД России по городу Артему или 102 — полиция, а также

8 908 987 39 19 — волонтерам.

Можно написать на почту primpoisk25@gmail.com

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