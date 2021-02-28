Первый региональный чемпионат по керлингу проводится сегодня во Владивостоке

На первом чемпионате Приморья по керлингу. Фото: сайт VL.ru

Во Владивостоке на льду арены «Ice Тигр» проходит первый чемпионат Приморья по керлингу.

За победу борются пять команд: три из Приморского края и две из соседнего региона — Хабаровского края. Возраст участников — от 10 лет. В турнире участвуют смешанные команды, состоящие из двух юношей и двух девушек.

— Это первое официальное соревнование по керлингу, которое у нас проводится, после этапа Кубка мира, который прошел здесь же в 2019 году. Несмотря на то, что это первые соревнования они являются отборочными на другие более крупные соревнования, — приводит портал VL. ru слова тренера краевой спортивной школы олимпийского резерва Владивостока Петра Триандафилиди.

Напомним, во Владивостоке в 2019 году во время очередного ВЭФ прошел этап Кубка мира WCT Pacific Ocean Cup 2019 с участием команд России, Китая, Японии, Кореи, Австралии. Тогда же в районе Нагорного парка был заложен первый камень будущего керлинг-центра. Его строительство пока не началось.

В смешанных командах два юноши и две девушки. Фото: сайт VL.ru

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